شاهد أعمال تنفيذ ممشى إدفو بأسوان وتطوير شارع الكورنيش.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتواصل أعمال تطوير المدن الكبرى بمحافظة أسوان، ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تتواصل أعمال تجميل الكورنيش بإدفو، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية.

وتجرى أعمال الرصف والتجميل بكورنيش مدينة إدفو والشوارع الرئيسية، حيث تمثل نقلة نوعية وخدمية للمواطنين ويحتوى على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، ومتنفسا حضاريا عظيما لأبناء المحافظ وضيوفها.

وتساهم الأعمال فى تسيير الحركة المرورية وخدمة الحركة السياحية، وكونها متنفسا حضاريا للأهالى والزائرين، فضلا عن أنها تستخدم للاستراحة ولقضاء، أوقات سعيدة للراحة والانتظار، وليشعر المواطن بما تقدمه له الدولة المصرية من مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفى مدينة أدفو شمال محافظة أسوان، وضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كيلومتر، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة، وإحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة فى تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار.

ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان بطول 2 كيلو متر تم الانتهاء منه بالكامل ومتبقى التشطيبات النهائية والمتمثلة فى تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف، والذى سيتم البدء فيه خلال أسبوع بعد نهو أكبر عملية جراحية تشهدها مدينة إدفو منذ السبعينيات من القرن الماضى استهدفت إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل للقضاء على شكاوى المواطنين.

وتجرى أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة، لإنهاء أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحيتة، وأيضاً التطوير والتجميل والرصف، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الحيوى والهام

واستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان، وأيضاً مدينة إدفو

وكان قد تم إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجارى تنفيذه بطول 4 كيلو متر، والذى بدأ فى مطلع 2022، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964، والمشروع يضم ثلاثة مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الاستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان، ويتوازى ذلك مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كيلومترات بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم استخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعين، وخاصة الجرانيت والرخام، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق. كما تم توفير الاتاحة الخدمية لذوى الهمم.



































