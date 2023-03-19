محافظ أسوان يلتقى مساعد وزير الرى لبحث فرص الاستثمار الواعدة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

بحث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الرى للشركات والاستثمار، خلال لقائهما اليوم، الأحد، جذب فرص الاستثمار الواعدة من خلال التعاون والتنسيق بين محافظة أسوان ووزارة الموارد المائية والرى طبقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي تحقق العوائد المرجوة ، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل.

حضر اللقاء الذى عقد بمكتب محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى الرى والتخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى قبل طرح أى مشروعات إستثمارية ضمن الخريطة الإستثمارية من أجل ضمان تحقيق العوائد الإقتصادية وسلاسل القيمة المضافة من المشروعات المطروحة من خلال طرحها بالمزاد العلنى ، ووفقاً لبرتوكول تعاون يحدد إلتزامات كل طرف.

وأشاد، بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية ، وفى مقدمتها مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية.

وأشار، إلى أن هذا المشروع سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة حيث سيتم تنفيذه على مدار 20 شهر ، ليتواكب ذلك مع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من أبرزها المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب ، وكذلك إنشاء مجمعات للمدارس والأنشطة الخدمية المختلفة.