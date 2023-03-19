رفع درجة الاستعداد لموجة التقلبات الجوية المتوقعة فى محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ فى المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأى تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقاً للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الايام المقبلة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، حيث تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة التغيرات المناخية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية احتمالية سقوط امطار، كما تم اعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة لتفادى أية ازمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأكد رئيس الشركة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.