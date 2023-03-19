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دعم أسطول نظافة الجيزة بـ61 سيارة جديدة لتحسين الخدمة بالمنظومة.. صور وفيديو

الأحد، 19 مارس 2023 10:32 ص
دعم أسطول نظافة الجيزة بـ61 سيارة جديدة لتحسين الخدمة بالمنظومة.. صور وفيديو اصطفاف سيارات النظافة بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، اصطفاف أسطول من سيارات النظافة الجديدة بحدائق الأهرام؛ استعدادا لدخولها الخدمة بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية لتحسين منظومة النظافة بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 
 
وأعلنت المحافظة دعم وتجديد معدات النظافة التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بـ61 سيارة نظافة جديدة والدفع بها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق المحافظة؛ لتحسين جودة البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.
 
جدير بالذكر أن المحافظة كانت قد دعمت منظومة النظافة العام الماضي بـ45 مليون جنيه، لتلبية احتياجاتها من المعدات ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة.
 
 
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