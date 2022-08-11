اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على مد التعاقد مع الشركة القائمة بخدمات النظافة بالجيزة لمدة عام

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:35 م
الحكومة توافق على مد التعاقد مع الشركة القائمة بخدمات النظافة بالجيزة لمدة عام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك حرصاً على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهرياً.
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً.
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022.

خدمات النظافة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة