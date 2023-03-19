5 طرق للإبلاغ عن مخالفات التجار والمقاهى بالجيزة خلال رمضان.. اعرفها

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة ، لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية؛ لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخصصت المحافظة، عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والتعديات، والإبلاغ عن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة خلال شهر رمضان الكريم لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز ومنع إقامه أية مخازن أسفل وبمحيط المحاور المرورية والمشروعات القومية خاصة التى تحوى مواد قابلة للإشتعال حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وعدم إهدار المال العام.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول علي تصاريح من الجهة المختصة لمراجعه عناصر السلامه والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.