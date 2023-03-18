سماء الأقصر تشهد استمتاع 1100 سائح على متن 48 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، إقبالا مميزا على رحلات البالون الطائر للاستمتاع برحلة المغامرة الساحرة للتحليق فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، وذلك فوق المعابد والمقابر الفرعونية والمنازل والخضرة ونهر النيل العظيم، حيث حلقت 48 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1100 سائح من حول العالم، فجر اليوم، وسط أجواء مميزة وفرحة كبيرة بين السياح من حول العالم.

وفى هذا الصدد صرح أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، حيث خرجت فى السماء اليوم السبت، 48 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1100 سائح.

ويضيف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.