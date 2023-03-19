10 رؤساء شركات قابضة وتابعة في لقاء وزير قطاع الأعمال بالصحفيين

كتب عبد الحليم سالم

شهد لقاء الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالصحفيين، لفيف من رؤساء الشركات القابضة والتابعة، وذلك لأول مرة على هامش تدشين توقيع عقود تصميم مشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم بين شركة النصر للإسكان وشركة سكوب العالمية.

خلال اللقاء طلب عدد من الصحفيين بضرورة أن يكون لهم لقاء بصورة شهرية مع الوزير ، بجانب إتاحة المجال لهم لزيارة المصانع المحلية ومتابعة زيارات الوزير للشركات ميدانيا كما كان يتم من قبل ،علاوة على طلبهم اتاحة المجال مجددا للتواصل مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة لابراز الإنجازات المختلفة للدولة المصرية والتواصل معهم .

شهد اللقاء 10 من من رؤساء الشركات القابضة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية ،والدكتور أحمد مصطفى ،رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، والدكتور أسامه الحسينى رئيس القابضة للتشييد والتعمير ،والمهندس محمد السعداوى رئيس القابضة المعدنية ،وميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة ،وعادل والى العضو المنتدب التنفيذي للقابضة للسياحة .

كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء شركات التشييد والتعمير التابعة ،منهم المهندس نشأت مرسى رئيس شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمهندس محب سالم رئيس شركة مختار ابراهيم المقاولات المصرية والمهندس سعيد فتوح رئيس شركة العبد ،والدكتور سامح السيد رئيس شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام ،والمهندس محمد عبد المقصود رئيس شركة النصر للإسكان ، وأيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية .