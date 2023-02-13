اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 فى المحلة

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:24 م
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 فى المحلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقد مشروع الغزل
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 بمصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبري.
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (1)
 

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (2)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (5)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (6)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (7)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (8)
 
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الغزل (9)
 
 
 

الغزل والنسيج

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

المحلة الكبري



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