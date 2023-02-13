رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 فى المحلة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 بمصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبري.
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 فى المحلةالإثنين، 13 فبراير 2023 01:24 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقد مشروع الغزل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء: الدولة قررت الدخول بقوة لتطوير قطاع الغزل والنسيجالإثنين، 13 فبراير 2023 01:15 م
رئيس الوزراء: الحكومة أخذت الجزء الأصعب فى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيجالإثنين، 13 فبراير 2023 01:14 م
مدبولى: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسيالإثنين، 13 فبراير 2023 12:45 م
محافظ الغربية: نعمل على تطوير مدينة المحلة ورقمنتهاالإثنين، 13 فبراير 2023 12:37 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة