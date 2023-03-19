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انهيار سقف صالة داخل أحد المنازل بمدينة بنى سويف دون إصابات

الأحد، 19 مارس 2023 10:52 م
انهيار سقف صالة داخل أحد المنازل بمدينة بنى سويف دون إصابات انهيار سقف صالة داخل أحد المنازل
بنى سويف- هانى فتحى

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تعرض أحد المنازل بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، لانهيار سقف صالة معيشة بشقة سكنية تقطنها أسرة مكونة من 5 أفراد بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا بتعرض عقار بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، لسقوط جزئي لسقف صالة معيشة بشقة سكنية يملكها "محمد ع.ق" ونجاة كافة أفراد الأسرة من أية إصابات لمغادرتهم مكان السقوط قبل دقائق من حدوثه.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بفصل المرافق "المياه والكهرباء والغاز" عن المسكن المتضرر، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حيث تبين أن الشقة المتضررة مخالفة وتم بناءها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
 
 
 

 


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