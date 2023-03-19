انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج بجامعة طنطا بمشاركة 42 طالبا من 14 كلية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ب جامعة طنطا ، فعاليات بطولة الجامعة في لعبة "الشطرنج"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة 42 طالبا من 14 كلية على مستوى الجامعة، وذلك بمقر المركز الدائم لتدريب الشطرنج بمجمع "سبرباي" بصالة الالعاب الرياضية.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على أهمية الأنشطة الطلابية لدورها فى تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم وبناء شخصيتهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على تشجيع كافة طلابها على المشاركة فى الانشطة الطلابية طبقاً لميولهم واهتمامتهم ودعم وتحفيز الروح الابداعية لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن اليوم الأول للبطولة شهد منافسات قوية بين الطلاب المتنافسين لتحقيق الفوز، مشيداً بجهود الإدارة العامة لرعاية الشباب فى التنظيم للبطولة، موضحاً أنه يقوم بتحكيم البطولة الدكتور محمد شعيب المدرس بكلية الهندسة بالجامعة، وحكم دولي، والسيد ابراهيم الدسوقي مدرب منتخب الجامعة للشطرنج.

يذكر أن مشاركة الطلاب فى البطولة تتم تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، وتعقد البطولة على مدار 10 أيام.