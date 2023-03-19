"القوى العاملة": ورشة عمل عن "السلامة والصحة المهنية" بجامعة طنطا

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ، بشأن عقد ورشة عمل حول "السلامة والصحة المهنية" بمشاركة 6 شركات للقطاع الخاص وطلبة الجامعة، وذلك بالقاعة النوعية بمبني إدارة جامعة طنطا بحضور الدكتور هاجر علم الدين مدير المركز الرئيسي للمراكز والوحدات الاقتصادية، والدكتور رغده زهير مدير مركز علوم وتكنولوجيا البيئة، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئة نظم مركز علوم و تكنولوجيا البيئة، وذلك في إطار جهود المديرية في نشر التوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بالمخاطر المهنية وتأمين بيئات العمل المختلفة للحفاظ على المنشآت والعمال داخل كل قطاعات العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة في هذا الشأن.

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره للوزارة ، أنه شارك في ورشة العمل مسئولي السلامة و الصحة المهنية بالشركات الكبري بمحافظة الغربية، وعدد من طلاب وخريجي الجامعة وعدد من ممثلي هيئات السلامة و الصحة المهنية داخل كليات الجامعة ، وألقت المحاضرات الدكتورة بسمه خلف، والدكتورة اميره محمد مسؤلي وحدة التوعية والإعلام والحوادث الجسيمة بإدارة السلامة والصحة المهنية .

وأضاف مدير المديرية أن المديرية حريصة على إلتزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومتابعة ذلك من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديرية ، مع حصرها على التوعية والتثقيف باهمية نشر السلامة كأسلوب يومي بين ربوع العمال وأصحاب الأعمال من خلال ندوات ولقاءات ومبادرات يتم تنظيمها لمسؤولى السلامة والصحة المهنية بمنشآت المحافظة في إطار خطة تنفذها المديرية على مدار العام.