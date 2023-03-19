القبض على متهم بالشروع فى حرق صديقه بسبب خلافات بينهما بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، فى القبض على متهم، شرع فى إشعال النار فى صديقه أثناء تواجده بمحطة تموين السيارات بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص باضرام النار فى شخص اخر أثناء تواجده بمحطة تموين سيارات بدائرة مركز الإسماعيلية وفر هاربا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية الى مكان البلاغ، الذى اسفر عن إصابة شخص بحروق بالوجه والزراعين والساق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

وقال شهود عيان، أننا فوجئنا بقيام احد الأشخاص يضرم النار فى المجنى عليه أثناء تواجده بمحطة تموين السيارات واشتعلت النار فى المجنى عليه ومحطة تموين السيارات وتمكن الأهالى من محاصرة النار وقاموا بالسيطرة عليها واطفاؤها داخل المحطة، كما تمكنوا من إنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار التى نشبت فى جسده.

وأضافوا بقيام المتهم بالهروب عقب ارتكاب الواقعة ، وتم نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهم .

وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.