مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام شخص باختطاف نجله ، وتلقيه اتصال هاتفى منه وأبلغه باحتجاز نجله لديه لحين سداد مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، وفـى وقتٍ لاحق تبين تواجد المجنى عليه بمستشفى كائنة بنطاق مديرية أمن الشرقية (مُصاب برش خرطوش وكدمات وسحجات متفرقة) ، وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص وآخرين باحتجازه بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطلاق أحدهم عيار نارى تجاهه من "بندقية خرطوش" ثم أطلقوا سراحه ، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهم .

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص - مقيمين بنطاق مديريتى أمن "الإسماعيلية والقليوبية" - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى التجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن (القليوبية ، الإسماعيلية) أمكن ضبط ( 6 متهمين بنطاق مديريتى أمن الإسماعيلية القليوبية ) ، وبحوزتهم ( 7 بنادق آلية - طبنجة - فرد محلى – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيدرو) وبستهداف المتهم الأخير بمكان تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بجواره على ( بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين) ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة قيامهم بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى نظير شراء مواد مخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) "أمكن ضبطه" وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) إلا أن الأخير إستولى على المبلغ المالى ولم يقم بتسليم المجنى عليه المواد المخدرة على إثر ذلك قاموا باختطاف المجنى عليه واحتجازه بالأرض الزراعية المُشار إليها والتعدى عليه وإحداث إصابته لاسترداد المبلغ المالى.