السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين اثنين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ع"، و"ام.غ"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ح.ث"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ا.م.خ" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وترويجه على عملائهما من المتعاطين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 32 قطعة من الحشيش و5 أكياس من الشابو وبمواجهتهما اعترفا بإلاتجار فى الشابو المخدر والحشيش وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.