الرئيس الجزائري: ننخرط في ديناميكية تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة

اش ا

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون عزمه على "بناء جزائر قوية من خلال إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتثبيت ركائز أمنها القومي"، مشيرا إلى انخراط بلاده الفعال في ديناميكية تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال الرسالة، التي وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد النصر الموافق 19 مارس من كل عام؛ وهو يوم إعلان وقف إطلاق النار في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي.

وأوضح أن الاحتفاء بعيد النصر هو مناسبة متجددة للدفع نحو الاندماج في توجهات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالموازاة مع الانخراط الفعال في ديناميكية تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من موقع بلاده الجغرافي وتأثيره على خارطة التوازنات الراهنة إقليميا ودوليا وبرؤية قائمة على تبادل المنافع في الاقتصاد والاستثمار وتفعيل التعاون العسكري والأمني.

وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده "قطعت أشواطا معتبرة على الصعيد الداخلي من مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية وحجم الأموال المرصودة للتنمية المجتمعية".