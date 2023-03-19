الجمال كله.. أقباط العديسات بالأقصر يبتهجون بالزينة ولافتات حلول شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من المحبة والوحدة الوطنية بمصر، انطلق أهالى نجع علوان بقرية العديسات قبلي فى مدينة الطود بمحافظة الأقصر، فى الاحتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك فى عادة سنوية للاحتفال مع المسلمين من أبناء قريتهم، عبر تركيب الزينة ولافتات تهنئة كبيرة فى شوارع القرية لكافة المسلمين من أصدقائهم وجيرانهم.

وأقدم عدد من الأقباط بقرية العديسات قبلي بالطود، على خطوة مميزة للتأكيد على المحبة والصداقة والتعاون بين مسلمي وأقباط القرية، حيث شارك أقباط القرية أشقائهم المسلمين مشاركة منهم في أجواء فرحة وبهجة شهر رمضان المبارك، بتعليق الزينة والفوانيس ولافتات تهنئة بمناسبة حلول "شهر رمضان المبارك" بأحد الشوارع، وذلك دليل على العلاقة الطيبة والقوية، التي تجمع بينهم ليصنع نسيجاً واحداً متكاملاً بين الأهالى فى كل مكان بمحافظة الأقصر .

وكتب أقباط القرية على اللافتات عبارات "أولاد المرحوم محارب يهنئون الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات"، حيث يقول تقي محارب، أنه قام برفقة أشقائه أمونيوس محارب وميخائيل محارب، على تعليق لافتة وشراء الزينة وفوانيس رمضان وتعليقها أمام منزلهم بنجع علوان بقرية العديسات قبلي، وذلك لتهنئة أخوته المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نظراً للعلاقة المتميزة التي تجمع أقباط نجع علوان بالإخوة المسلمين حيث تجمعهم علاقات متميزة للغاية مع جميع العائلات المسلمة بداخل النجع .

وأكد تقي محارب إبن نجع علوان بقرية العديسات قبلي، على أن فكرة إحياء عمل لافتات التهنئة بمناسبة شهر رمضان وتعليق زينة وفوانيس رمضان تتم بهدف عودة الأيام التي مر عليها سنوات، والتي كانت تجمع الأحبة، والأصدقاء، والجيران في أيام المناسبات والذكريات الطيبة مثل حلول شهر رمضان والذي له بهجته الخاصة بالنسبة للجميع، مضيفاً أنه سعيد بمشاركته في تعليق الافته الزينة والفوانيس أمام منزلهم.