أوكرانيا: الجيش الروسى يطلق قذائف الهاون على منطقة مياه فى ميكولايف

أ.ش.أ

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا، فيتالي كيم، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق قذائف الهاون والمدفعية الأنبوبية على منطقة مياه في بلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم الليلة الماضية.

وقال كيم في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" يوم أمس الموافق 18 مارس قصف العدو منطقة المياه في بلدة أوتشاكيف بقذائف الهاون والمدفعية الأنبوبية".. مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وجاري تقييم المعلومات المتعلقة بحجم التدمير