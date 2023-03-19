اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: الجيش الروسى يطلق قذائف الهاون على منطقة مياه فى ميكولايف

الأحد، 19 مارس 2023 09:20 ص
أوكرانيا: الجيش الروسى يطلق قذائف الهاون على منطقة مياه فى ميكولايف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا، فيتالي كيم، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق قذائف الهاون والمدفعية الأنبوبية على منطقة مياه في بلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم الليلة الماضية.

 

وقال كيم في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" يوم أمس الموافق 18 مارس قصف العدو منطقة المياه في بلدة أوتشاكيف بقذائف الهاون والمدفعية الأنبوبية".. مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وجاري تقييم المعلومات المتعلقة بحجم التدمير


الجيش الروسى

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة