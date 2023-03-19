أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2065 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا طفيفا ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2065 جنيها للجرام مقابل مستويات 2100 جنيه أمس مع المضاربة الشديدة على الذهب في السوق المصرى، ويتوقف التداول على الذهب فى مصر والبورصة العالمية خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1770 جنيها.

عيار 21 يسجل 2065 جنيها.

عيار 24 يسجل 2360 جنيها.

الجنيه الذهب 16520 جنيها.

اونصة الذهب 1988 دولار.

الذهب عالميًا شهد الذهب أداء استثنائي خلال الأسبوع المنتهي ليعود إلى الصدارة على جميع الأصعدة ويصبح هو الاستثمار الأول في الأسواق المالية، وذلك بعد موجة الأزمات المصرفية التي هزت الأسواق العالمية، وتغير الرهانات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب gold Bullion .

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 3 سنوات وصولاً إلى أعلى مستوى منذ 11 شهر عند 1989.07 دولار للأونصة ويطرق أبواب المستوى النفسي المستهدف من قبل الأسواق عند 2000 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 8.8% بينما سجل الذهب آخر ذروة فوق 2000 دولار كان في شهر مارس 2022 عندما وصل إلى 2070.29 دولار للأونصة، وهو ما يطابق الرقم القياسي المرتفع البالغ 2076.0 دولار للأونصة تقريباً والذي تم تسجيله في أغسطس 2020.

يوم أمس الجمعة ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.6% دفعة واحدة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6%، ليسجل المؤشر انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.7%.