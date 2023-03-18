7 فوائد صحية لشرب القهوة.. تعدل مزاجك وتحميك من الاكتئاب وتخفض وزنك

كتبت أمل علام

يقول الخبراء إن شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يبقيك نحيفًا، كما أن زيادة الكافيين مفيدة أيضًا لقلبك وعقلك ومزاجك، يعد شرب فنجان من القهوة طريقة معروفة لزيادة مستويات الطاقة في بداية اليوم، لقد ثبت أن القهوة مفيدة للقلب وتقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا للخبراء

7 فوائد صحية لشرب القهوة

وفقًا للباحثين، فإن تناول القهوة باعتدال قد يكون مفيدًا لك، وتم ربط المشروب المحتوي على الكافيين بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وأمراض القلب وأمراض الكبد، ويمكن أن يساعدك أيضًا على البقاء نحيفًا ومساعدتك على ممارسة الرياضة وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وفقًا للباحثين، فإن تناول القهوة باعتدال قد يكون مفيدًا لك، تم ربط المشروب المحتوي على الكافيين بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وأمراض القلب وأمراض الكبد، يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الوزن ومساعدتك على ممارسة الرياضة وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن القهوة، بالإضافة إلى إيقاظك في الصباح، يمكن أن تجعلك تشعر بالسعادة أيضًا، في الواقع، ارتبط شرب ما لا يقل عن 4 فناجين من القهوة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بشرب كوب واحد فقط، وذلك وفقًا لدراسة إسبانية أجريت على 14.413 خريجًا جامعيًا في عام 2018، يعتقد الباحثون في الرابطة الوطنية للقهوة أن أحد الأسباب التي تجعل القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب هو أن الكافيين يمنع المواد الكيميائية المسببة لاكتئاب المزاج في الدماغ، تمامًا مثل الكافيين الذي يمنعك من النوم، فإن المنشط يمنع أيضًا المستقبلات في الدماغ من الارتباط بالأدينوزين، وهي مادة كيميائية لا تسبب التعب فحسب، بل تسبب الاكتئاب.

القهوة تدعم صحة الكبد

يمكن للقهوة أن تحافظ على صحة الكبد وتحمي الجهاز الهضمى من الأمراض، تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي - مجموعة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدي إلى التليف وتليف الكبد والسرطان.

استجوبت دراسة 2023 التي أجرتها جامعة كويمبرا في البرتغال، بدعم من معهد المعلومات العلمية عن القهوة، 156 مشاركًا في منتصف العمر يعانون من السمنة المفرطة، وكان معظمهم مصابين بداء السكري من النوع 2، ووجدت أن أولئك الذين شربوا المزيد من القهوة كانت أكبادهم تتميز بالصحة، حيث إن تناول مستويات أعلى من القهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض مستويات الكبد الدهنية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ثبت أن شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميًا له آثار إيجابية على صحتك، يقول بعض الباحثين إن شرب 4 أكواب من القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

تساعدك على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد تناول القهوة في الصباح في الحفاظ على وزن صحي.

يقول الباحثون إن هذا قد يكون بسبب أن المشروب الصباحي يعزز معدل الأيض - عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك يوميًا - ويحرق الدهون، وجد أن 100 ملجم فقط من الكافيين، أي الكمية الموجودة في فنجان القهوة العادي، تزيد من معدل الأيض للمشاركين في دراسة أجريت في عام 1989.

وجدت الدراسة التي أجرتها King's College London أن إنفاق المشاركين على الطاقة زاد بنحو 10% عندما تم إعطاؤهم 100 ملج من الكافيين كل ساعتين على مدار اليوم .

بسبب هذه النتائج، تكهن الباحثون بأن الكافيين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن في علاج السمنة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وجدت دراسة حديثة أجريت في عام 2004 أن شرب القهوة ضاعف كمية الدهون المحروقة وزاد من إنفاق الطاقة بنسبة 13%، تشير دراسة أمريكية أخرى نشرت في مجلة التغذية في عام 2020، إلى أن النساء اللاتي يشربن المزيد من القهوة لديهن دهون أقل في الجسم.

مفيدة لقلبك

إذا كنت تشرب الكثير من الكافيين يمكن أن يضغط على قلبك ويجعلك تشعر بالتوتر، ولكن بكميات معتدلة، تبين أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في الواقع، قد يكون شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميًا هو الكمية المثالية للحفاظ على صحة قلبك، من خلال شرب 3 أكواب يوميًا، يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني، وفقًا لمراجعة معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC ) في عام 2022.

يقول البروفيسور كجيلد هيرمانسن، قسم الطب السريري في جامعة آرهوس وخبير القهوة ، "إن شرب كميات معتدلة من القهوة لا يرتبط فقط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن أيضًا مع العيش لفترة أطول".

قال البروفيسور هيرمانسن "هذه الاتجاهات تنطبق على كل من الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والذين لا يعانون منها، تحتوي حبوب البن على أكثر من 100 مركب نشط بيولوجيًا، قد تساعد هذه المواد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائين ومع ذلك، لم يتم توضيح الآليات الدقيقة للعمل فيما يتعلق بالأمراض القلبية الوعائية.

قد يكون شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا هو الكمية المثالية للحفاظ على صحة قلبك. تم اقتراحه لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني،

قد يكون شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميًا هو الكمية المثالية للحفاظ على صحة قلبك، تم اقتراحه لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني.

يساعد في الأداء الرياضي

لا تجعلك القهوة تستيقظ في الصباح فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدتك على الخروج في صالة الألعاب الرياضية، أظهر شرب الكافيين أنه يحسن القدرة على التحمل وكذلك التمارين عالية الكثافة والمقاومة، وفقًا للخبراء.

يمكن أن يساعد هذا المشروب أيضًا في الأداء الرياضي في رياضات مثل التنس وكرة القدم، كما يقول الدكتور نيل كلارك، محاضر في الرياضة والتغذية في جامعة كوفنتري.

وأضاف، إنه تم أيضًا تحسين الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الانتباه واليقظة بعد تناول الكافيين، لكنه يعتقد أيضًا أن شرب القهوة ببساطة أفضل من الحصول على الكافيين من المسحوق أو الأقراص.

وقال: "هناك أدلة متزايدة على أن القهوة هي بديل فعال بنفس القدر لمسحوق أو أقراص الكافيين لتحسين أداء التمرين".

مفيدة لعقلك

قال باحثون إن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وجدت مراجعة أجريت عام 2016 لـ 11 دراسة قائمة على الملاحظة على أكثر من 29000 شخص أنه كلما زاد استهلاك القهوة، قل خطر تعرضهم لحالة فقدان الذاكرة، لكن الباحثين أكدوا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب هذا الارتباط، علاوة على ذلك، تشير الدراسات أيضًا إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

اقترحت مراجعة أخرى لـ 13 دراسة، نُشرت في Nutrients في عام 2020، أن استهلاك الكافيين يبطئ من تطور هذه الحالة العصبية، قد تكون القهوة مفيدة للدماغ بسبب آثارها المضادة للالتهابات العصبية، وفقًا للبروفيسور جوزيبي جروسو، من قسم العلوم الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة كاتانيا.

واوضح البروفيسور جروسو، إن هناك دليل على أن بوليفينول القهوة قد يجتاز الحاجز الدموي الدماغي، ويمارس تأثيرات مضادة للالتهابات العصبية، بل ويعزز تكوين الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية والعاطفية.

تقلل خطر الاصابة بمرض السكرى

وجدت دراسة حديثة أن الكافيين قد لا يمنعك من الحصول على الدهون فحسب، بل قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وجدت دراسة حديثة أن الكافيين قد لا يمنعك من الحصول على الدهون فحسب، بل قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكن تفسير انخفاض خطر الإصابة بالنوع 2 من داء السكري من خلال انخفاض مؤشر كتلة الجسم لديهم، وذلك لأن النحافة تقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة، والتي تؤثر على واحد من كل 10 أشخاص فوق سن الأربعين.

وقال الدكتور ديبندر جيل، كبير مؤلفي الدراسة، من إمبريال كوليدج لندن، تشير هذه النتائج إلى أن الكافيين قد يكون مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض الدهون في الجسم، وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فقد يشير ذلك إلى أنه يجب على الناس التفكير في شرب الإسبريسو أو القهوة السوداء لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.