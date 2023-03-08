مش بس مفيدة لقلبك.. القهوة تعدل مزاجك وتخفض ضغط الدم

كتبت أمل علام

يمكن أن تساعد القهوة التى يستمتع به الملايين يوميًا فى خفض ضغط الدم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ديلى إكسبرس"، ويؤدى ارتفاع ضغط الدم يؤدى لمشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك من الضرورى أن تحافظ على قراءتك فى نطاق صحى، حيث يمكن للقهوة أن تقدم أكثر من مجرد دفعة للطاقة وطعم لطيف.

ويشير بحث جديد، نُشر فى مجلة Nutrients ، إلى أن عشاق القهوة يتمتعون بانخفاض ضغط الدم لديهم، علاوة على ذلك يمكن تحقيق فوائد القلب والأوعية الدموية عن طريق شرب فنجان واحد فقط من القهوة يوميًا.

وقال أريجو سيسيرو أحد الباحثين إن النتائج واضحة للغاية، كان ضغط الدم المحيطى أقل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يستهلكون كوبًا إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وأضاف نحن نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، لكن يبدو أن المكونات الأخرى النشطة بيولوجيًا فى القهوة تعمل على موازنة هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستويات ضغط الدم، حيث قام فريق من جامعة بولونيا ومستشفى جامعة بولونيا بفحص 720 رجلاً و783 امرأة من دراسة Brisighella للقلب، وقارن الباحثون مستويات ضغط الدم مقابل تناول القهوة للمشاركين، ضمت المجموعة 220 شخصًا لا يشربون القهوة، و406 أشخاص استمتعوا بفنجان يوميًا و726 مشاركًا تناولوا فنجانين من القهوة يوميًا.

علاوة على ذلك شرب نحو 99 متطوعًا 3 أكواب، بينما استمتع 52 بأكثر من ذلك كل يوم، وأظهرت نتائج الدراسة أن ضغط الدم الانقباضى(SBP) الرقم الأعلى "يميل إلى الانخفاض" مع عدد الكؤوس المستهلكة.

ومع ذلك فإن أولئك الذين يشربون كوبًا واحدًا يوميًا لديهم ضغط دم أقل قليلاً فى المتوسط، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة، وينطبق هذا الانخفاض فى الضغط أيضًا على أولئك الذين تناولوا فنجانين أو 3 أكواب من القهوة.