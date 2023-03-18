وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد سير وانتظام العمل فى الإدارة الصحية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، سير وانتظام العمل بإدارة الإسماعيلية الصحية بحى أول، حيث قام بالمرور على جميع أقسام الإدارة ومكتب الصحة.

وتابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها تطعيم الحجاج وملفات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات بالاضافه الى التطعيمات الروتينية للمواليد الجدد وفِرق تطعيم لقاح فيروس كورونا.

وفى استجابه سريعة لشكوى العاملين لتطوير مبنى الإدارة تم التواصل مع رئيس حي اول الاسماعيلية الأمير عبد الله للقيام برفع كفاءة المبنى واستكمال أعمال الصيانة المطلوبة، مؤكدا على دعم الإداره بكافة الإمكانيات وتوفير اى احتياجات مطلوبة ،كما شدد على البدء الفورى فى إزالة المخلفات ورفع كفاءة المبنى وأعمال التطوير لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وقدم الدكتور على حطب، التهنئة للعاملين بالإدارة بحلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهودهم وموجها بضرورة الحرص على الاستمرار فى جوده الخدمات المقدمة للمواطنين .