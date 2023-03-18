حياة كريمة بالشرقية.. فحص 2184 مواطنا من قرية سوادة بقافلة طبية شاملة

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية سوادة التابعة لمركز ومدينة الصالحية، علي مدار يومين، ضمن مبادرة حياة كريمة

أوضح الدكتور هشام مسعود، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال اليومين، وقعت الكشف الطبي المجاني علي 2184 مواطن من أهالي القرية، بواقع 339 حالة في تخصص الباطنة، 71 حالة جراحة عامة، 189 العظام، 658 الأطفال، 64 النساء والتوليد، 196 الجلدية والتناسلية و 29 تنظيم الأسرة، 161 أنف وأذن، 189الرمد، 127 القلب والأوعية الدموية، و 84 المسالك البولية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 23حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

ويأتي هذا بعد تفعيل جهاز السونار الحديث، الذي يحتوي على (أشعة تليفزيونية، دوبلر، إيكو)، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان لإدارة القوافل الطبية بالمديرية، وتم تدريب الفرق الطبية علي التعامل معه.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمعالي وزير الصحة والسكان علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، ولمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.