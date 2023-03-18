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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية

السبت، 18 مارس 2023 05:34 م
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية خلال الاجتماع
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومى"، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الإستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين ورؤساء وطلبة الجامعات المصرية.

 
بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب إيهاب محمد فكرى رئيس هيئة البحوث العسكرية ، استعرض فيها الجهود التى بذلت لإعداد البحث ، وقدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة.
 
وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لصيانة الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات  الدولية والإقليمية.
 
وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكداً على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات.
 
https://m.youtube.com/watch?v=xQlpmVbwonU&feature=youtu.be

القوات المسلحه

وزير الدفاع

الانتاج الحربى

البحوث العسكريه



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