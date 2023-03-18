نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحى ومصر الحرة

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم مستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة ومستشفى مصر الحرة بحي غرب المدينة، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أداء العمل داخل منظومة القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة واللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

تابع نائب المحافظ، خلال جولته أقسام حضانات الأطفال ووحدات رعاية الأطفال المبتسرين، للتأكد من جودة الخدمات والرعاية الطبية الشاملة المقدمة داخل وحدات رعاية الأطفال المبتسرين، حرصاً على سلامة وصحة أبناءنا من أهالي المحافظة.

قدم نائب المحافظ، التهنئة لجميع الأطقم الطبية والتمريض والمرضي، بمناسبة الذكرى الـ 104 لعيد المنيا القومي، مثمنا الجهود المبذولة المقدمة تجاه الحالات المرضية والرعاية الطبية المقدمة لكافة فئات المواطنين.

تفقد نائب المحافظ، كافة أقسام الرعاية الطبية بمستشفى مصر الحرة، وذلك بهدف متابعة الحالة العامة داخل المستشفى تمهيداً لإدراجها ضمن أعمال التطوير خلال خطة المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي، لتقديم خدمات طبية لائقة بكافة فئات المواطنين حرصاً على تحقيق الصالح العام.



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (1)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (1)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (2)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (2)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (3)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (4)



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية (5)