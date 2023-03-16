نائب محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

هنأ الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، السيدة زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود ابنة مدينة مغاغة الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.

كما عبر نائب المحافظ عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

كانت وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز السيدة زينب عبدالمعبود ابنة مدينة مغاغة بحصولها على لقب الأم المثالية على محافظة المنيا .