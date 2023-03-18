مصرع سيدة بعد سقوطها من أعلى منزلها في قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، بعد سقوطها من أعلى منزلها بقرية أبو مناع بحرى بدشنا، شمال محافظة قنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها بقرية أبو مناع بحرى بدشنا، شمال محافظة قنا، وتبين مصرع هند.م، 22 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وكان عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، سائق بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما ضبط جهات التحقيق بسام.ع، 36 عاما، سائقا، بتهمة التزوير فى محرر رسمى، عبارة عن محضر تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 13176 لسنة 2022 جنايات نجع حمادى، بوضع توقيعات مزورة، بأن زيل المحرر آنف البيان بتوقيع نسبه زورا لآخر، يدعى علاء.ا.م، وكشفت التحريات أنه حال سير قوة أمنية لترحيل المتهم علاء. ا، إلى أحد السجون، بعد صدور حكم قضائى ضده، فى القضية رقم 13176 لسنة 2022 جنايات نجع حمادى، طلب منه أحد الضباط تحقيق شخصيته، فقدم له رخصة قيادة، وبالاستعلام عن البيانات الواردة بها من سجل مدنى نجع حمادى، تبين أن الرقم القومى الثابت بها غير صحيح، وغير مدرج على الحاسب الآلى فى سجلات الأحوال المدنية، وبمواجهته للمتهم أقر بأن صحة اسمه بسام.ع.ص، وليس كما إدعى فى الجناية، وأن الرخصة المقدمة منه مزورة.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 26014 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادى والمقيدة برقم 3321 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.