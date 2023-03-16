السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر.
تعود أحداث القضية إلى 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جبلاوي.أ، 25 عاما، عامل، ومقيم نجع حمادي، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له تهمة حيازة بندقية آلية و 10 طلقات.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 22915 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي والمقيدة برقم 2933 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر.
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