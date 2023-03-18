تعرف على رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بعد قرار محافظ قنا

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، قرار رقم 121 لسنة 2023، خاص بحركة تنقلات لرؤساء القرى، والذي تضمن ندب 6 من التربية والتعليم للعمل كرؤساء قرى.

نقل كارم سعد أحمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبلاو بقنا، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بنقادة، ونقل محمد جلال محمود الحاوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قامولا بنقادة ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الكلالسة في قوص.

كما نص القرار على ندب حاتم احمد يمني ابراهيم، من مجلس مدينة نجع حمادي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية القناوية بقنا، وندب 6 من العاملين بالتربية والتعليم، للعمل رؤساء قرى، وجاءت الأسماء كالتالي هاني خيري مصطفى، رئيسا لقرية البراهمة في قفط، وأحمد جمعة محمود، رئيسا لقرية دندرة بقنا، ووائل أبو العباس نور الدين، رئيسا لقرية أولاد عمرو بقنا، و عادل رمضان وهب الله، رئيسا لقرية القلعة بقفط، وأبو شيبة عبد الحليم عباس، رئيسا لقرية أبودياب غرب بدشنا، ومحمد صلاح يوسف رضوان، رئيسا لقرية الجبلاو بقنا.