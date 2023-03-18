

وأوضح جاجين -في تصريح أورده قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الوحدات الروسية سيطرت على حوالي 70% من أراضي أرتيوموفسك (باخموت).



وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن مقاتلي مجموعة "فاجنر" تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في أراضي شركة "فوستوكماش"، ونشرت قوات "فاغنر" الروسية لقطات من مصنع "أزوم" وسط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تتحصن أعداد كبيرة من قوات كييف داخل المصنع الذي يحتوي على شبكة أنفاق وتحصينات مضادة للضربات النووية.



يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زار شركة "فوستوكماش" ضمن زيارته القصيرة إلى أرتيوموفسك (باخموت) في ديسمبر الماضي.