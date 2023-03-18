محطة مياه العشى بالأقصر أول محطة كومباكت تحصل على شهادة TSM

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، اليوم السبت، عن حصول محطة مياه الشرب بالعشي مركز الزينية على شهادة TSM الدولية للإدارة الفنية المستدامة كأول محطة مياه كومباكت (نقالى).

وجاء ذلك أثناء متابعة لجنة الممتحنين، متمثلة فى مهندسة ماجدة عزيز استشارى الشركة القابضة ومفتش معتمد لشهادة tsm، والدكتورة حنان رئيس قطاع المعامل بقنا ومفتش معتمد لشهادة TSM، وذلك بحضور المهندس وليد عباس مدير عام مياه الأقصر، ونتيجة الجهد المبذول للحفاظ على مستوى الأداء الفني للمحطة وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2023 بهدف حصول محطات المياه تلك الشهادة، والتي تم منحها بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تسعى إلى الحصول على تلك الشهادة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، وتقديم المياه النقية المطلوبة والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

فيما أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، عن حصول محطة مياه الشرب بالرضوانية التى تعمل بالترشيح الفائق UF على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الاولى، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى. وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة والثانية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط التي تحصل على شهادة TSM.

ووجهت لجنة الممتحنين متمثلة فى مهندسة ماجدة عزيز استشارى الشركة القابضة ومفتش معتمد لشهادة tsm و دكتورة حنان رئيس قطاع المعامل بقنا ومفتش معتمد لشهادة TSM بحضور المهندس وليد عباس مدير عام مياه الأقصر، الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ على مستوى الأداء الفني للمحطة وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2023 بهدف حصول محطات المياه تلك الشهادة، وقد جاء ذلك بدعم من مهندس عمرو عادل مدير الإدارة الفنية المستدامة ولجنة ال TSM بشركة الاقصر ، و دعم مهندس على البنا منسق محطات الترشيح الفائق بالشركة القابضة ودعم tsm للمحطات الترشيح الفائق UF.