"مياه الأقصر " تختتم فعاليات الأسبوع المائى بقرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فعاليات الحفل الختامي للأسبوع المائى بقصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة متمثلة فى الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى.



وبدأ الحفل بكلمات مسئولي الهيئات ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر ثم فقرات لقصر ثقافة الأقصر وشكر لإدارة التوعية والمشاركين فى فعاليات وأنشطة الأسبوع المائى الذى أقيم بقرية الرياينة مركز أرمنت، والذى تخلله العديد من الأنشطة والفعاليات منها طابور الصباح والإذاعة المدرسية للتوعية عن المياه وحث الأطفال على اتباع سلوكيات صحيحة فى إستخدامها وعدم إهدارها.



وكذلك تم تنظيم ندوات توعية بالمدارس والمصالح الحكومية وتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، كما تم توفير خدمات المواطنين بالقرية ومنها الإصلاح والصيانة وقراءة العدادات وأخذ عينات المياه وتحليلها عن طريق فريق المعامل المتنقله، كما كرم رئيس شركة مياه الأقصر المشاركين في الحملة من المصالح الحكومية والهيئات وأفراد إدارة التوعية على الجهود المبذولة في الحملة.



ويقول اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن أنشطة وفعاليات حملة الأسبوع المائي بقرية الرياينة، شملت استطلاع رأى المواطنين وتوزيع بوسترات لتعريف المواطنين بالحملة، حيث كانت البداية من مركز شباب الرياينة بأرمنت وشارك فريق التوعية ومكلفات الخدمة العامة باستطلاعات الرأي وسط تفاعل شباب قرية الرياينة دعماً لحملة الأسبوع المائي، كما تم تنظيم ورش سباكة منزلية للسيدات، وانطلقت فرق التطهير لغسيل شبكات المياه ومتابعة وحل أى مشاكل للمياه يواجهها المواطنين بالقرية.



ويضيف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الأسبوع المائي بقرية الرياينة بأرمنت، المشارك بفقرات إذاعية فى طابور الصباح بمدرسة الشهيد رأفت الصن للغات وسط ترحيب من المعلمين والطلبة، كما تم تنفيذ مسرح عرائس والسلم والثعبان للأطفال، وتم تنظيم ندوة للتوعية بالمدرسة، بجانب عمل لقاءات توعية فى المصالح الحكومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتم عمل زيارة لفصول رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية للغات، بهدف تعريف الأطفال بأهمية المياه فى حياتنا من أجل تنشئة جيل واعى، واتباع سلوكيات صحيحة ضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه.





حضور ختام الأسبوع المائى بقرى حياة كريمة فى قصر ثقافة الأقصر



حضور فعاليات الأسبوع المائى بقرى حياة كريمة فى قصر ثقافة الأقصر_1



ختام فعاليات الأسبوع المائى بقرى حياة كريمة فى قصر ثقافة الأقصر



فعاليات الأسبوع المائى بقرى حياة كريمة فى قصر ثقافة الأقصر











