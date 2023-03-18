غلق وتشميع 8 منشآت طبية خاصة بدون ترخيص فى البحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 7292 كبسولة وأكياس أدوية، مابين منتهي الصلاحية وأخرى غير مصرح بتداولها داخل إحدى المراكز الطبية الخاصة بشبراخيت، وغلق وتشميع 8 منشآت طبية صادر لها قرارات غلق بشبراخيت.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 12 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، وتحرير 17 إنذار مكافحة عدوي ضد 17 منشأة طبية خاصة بايتاي البارود، وكذلك ضبط 3 منشآت طبية خاصة بها بعض الملاحظات وتم التأكيد على تلافيها ومعاودة المرور عليها مرة أخري.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة، مشددة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يذكر أن الحملات الرقابية التى شنتها مديرية الصحة بالبحيرة، أسفرت عن ضبط 5 منشآت طبية بوادى النطرون تدار بدون ترخيص مابين عيادة أسنان ومركز علاج طبيعي ومنشأة بها عيادات تخصصية ومعمل.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار غلق عيادتين بوادى النطرون، وذلك للعمل بدون ترخيص وكذلك ضبط 5 منشأت طبية أخرى بها بعض السلبيات الخاصة بعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوي والإلتزام بالإجراءات الوقائية وتم التنبيه عليهم لتلافيها.

وفى مركز حوش عيسى تم تحرير 5 محاضر فض شمع وتنفيذ قرارى غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتوجية إنذارات مكافحة عدوى لعدد 4 منشات طبية.