محافظ المنوفية يعلن ضبط كميات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شنت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع رئاسة حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط (200) كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود فى شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى ذات السياق، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات تموينية اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمخابز والمحلات أسفرت عن تحرير (214) محضرا تموينيا بإجمالى مضبوطات ( (500 كجم تمر هندى مجهول المصدر و6 شيكارة دقيق بلدى ".

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم تحرير عدد (104) محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(110) محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى، ومن أهم القضايا التموينية تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بناحية أشمون وبحوزته كمية قدرها (500 ) كجم تمر هندى مجهول المصدر بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة فى الأسواق، ومحضر ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بسرس الليان لقيامه بتجميع كمية قدرها 6 شيكارة دقيق بلدى بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.