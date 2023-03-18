طلاب جامعة الأقصر يشاركون فى مبادرة نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت رعاية الشباب المركزية فى جامعة الأقصر ، بوفد طلابي فى تنفيذ مبادرة "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وتكون الوفد المشارك من 44 طالبا وطالبة من الطلاب المتفوقين دراسياً، والمتميزين فى الأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير مدير رعاية الشباب المركزية، والدكتور بيومى محمد سعيد أمين عام كلية الطب، والدكتورة صفاء على يوسف مدير رعاية الشباب كلية الألسن، وفاتن محمد رمضان مدير شئون طلاب كلية الألسن، وهبة رمضان عبدالرسول برعاية شباب كلية الألسن.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، أن مشاركة الطلاب في تلك الفعاليات تأتي في إطار حرص الجامعة، على تنمية الوعي العام، الذي هو أحد دعائم استقرار الوطن، بالمشاركة والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ووجه دكتور وائل الصغير الشكر والتقدير للسيد رئيس الجامعة؛ لدعمه الدائم لطلاب الجامعة، وتحفيزه المستمر لهم نحو مشاركتهم فى مثل هذه المبادرات، والتي تساعد طلاب الجامعة على تحصينهم من مصيدة الجماعات الإرهابية، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم نحو التصدى للظواهر الدخيلة على مجتمعنا.

فيما نظمت في جامعة الأقصر، فعاليات الدورة الأولى لبرنامج "العرض الفعال" الذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، خلال الفترة من 16 مارس الجاري وحتى يوم السبت 18 من نفس الشهر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، دورة ثانية لـ"العرض الفعال" تبدأ بعد انتهاء الدورة الأولى مباشرة يوم الأحد 19 مارس، لتنتهي الثلاثاء 21 مارس الجاري، ويهدف برنامج "العرض الفعال"، إلى تنمية المفاهيم العلمية، والمهارات العملية اللازمة؛ لتقديم عرض فعّال يحقق التواصل والانسجام بين الأستاذ والطالب أو المتلقي، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.