رئيس جامعة الأقصر يفتتح مؤتمر مصر العليا الدولى الثانى لأمراض المخ والأعصاب

الأقصر - أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، افتتاح مؤتمر مصر العليا الدولي الثاني لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، المقام في محافظة الأقصر، تحت عنوان "الجديد في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي".

ويقام المؤتمر بالتعاون بين كل من جامعة الأقصر، ممثلة في قسم أمراض المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور محمد عبدالله عباس، وجامعتي جنوب الوادى، وأسوان، والجمعية المصرية لطب الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وتستمر فعاليات المؤتمر لثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس الجاري، بأحد فنادق مدينة الأقصر، بحضور نخبة من كبار أساتذة المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية، والدولية، من بينهم: انا كلاودا من البرازيل، وفاسيليوس من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد كارم من ألمانيا، وتيتانيا من سويسرا، وبيولا فان دير من جنوب أفريقيا.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن المؤتمر يضم نخبة من خيرة أطباء جراحة المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي والعالم، مشيرًا إلي أن مثل هذه الملتقيات العلمية، تعد فرصة ذهبية لاستفادة الأطباء الشباب من خلال الاحتكاك بشيوخ جراحي المخ والأعصاب، والتعرف على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أن مصر تشهد تطوراً كبيراً في مجال علاج وجراحات المخ والأعصاب، والطب النفسي، لافتاً إلى أن كليات الطب بجامعات الصعيد، بدأت تخطو خطوات ثابتة، وتضع بصمات واضحة، في هذا المجال، من خلال جهود أساتذة المخ والأعصاب في مختلف كليات الطب.