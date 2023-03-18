ضبط أدوية حكومية محظورة البيع وأخرى فاسدة في صيدلية دون تراخيص بالشرقية

أغلقت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية، صيدلية دون تراخيص، بعد ضبط بداخلها أدوية خاصة بالتأمين الصحى والمستشفيات الحكومية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بقيمة ربع مليون جنيه.

وأفاد بيان: انه بناء على الشكاوى الواردة بوجود أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة، قام محمد الميهى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مشتركه، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 2007 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد "م. خ. م"، لإدارته محل غير مرخص نشاط صيدلية وحيازة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وأدوية خاصة بالتأمين الصحى والمستشفيات الحكومية وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 250 الف جنيه.

وفى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة الإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية" مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية"، قامت يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضى، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة وضبط876 كجم لحوم وأسماك مخالفة بيانها 247 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و31 كجم أسماك مجهولة المصدر و41 كجم لحوم مصنعة وأجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى و526 كجم ستربس دجاج و31 كجم لحوم مصنعة وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحى وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.