وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام الخدمة بمستشفى الإبراهيمية بعد عودة التيار الكهربائى

الشرقية- إيمان مهنى

أجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة لمستشفي الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال صيانة الكهرباء الروتينية والضرورية التي تمت بالمستشفي واستمرت علي مدار 36 ساعة متواصلة، بتعاون وتكاتف جميع الجهات المختصة بالمحافظة.

وتفقد الدكتور هشام مسعود، الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم الكلي الصناعي والذي يسع لعدد 28 ماكينة غسيل كلوي، ويخدم 93 مريض، وحرص علي الاستماع لمرضي الكلي، والذين أعربوا عن سعادتهم بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة دون تأثر الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة بالمستشفي، وقسم الإستقبال والطوارئ، والحضانات، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

وقدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لكلا من وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، علي دعمهما المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيراً إلي أنهم كانا علي إتصال دائم لسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة الجارية، وحرصهما علي عدم تعطل الخدمة الطبية بالمستشفي.

كما يتقدم الدكتور هشام مسعود بالشكر للدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، وللدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، وللدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، وللمهندس صلاح بركات رئيس قطاع الكهرباء بالشرقية، وأيضاً الشكر للإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، وللهيئة العربية للتصنيع الشركة العربية للطاقة المتجددة الشركة المصرية للمقاولات، ولجميع الزملاء الذين تكاتفوا لسرعة إنهاء أعمال الصيانة من وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، ومدير فرع هيئة الإسعاف، ومدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات "المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والرعايات المركزة، والحضانات، والتخطيط، والإدارة الهندسية، والطب الوقائي" بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وكذلك مدير مستشفي الإبراهيمية والفريق الطبي وجميع العاملين بها، ورجال الأسعاف الذين كانوا يد بيد مع رجال المستشفي،ومستشفيات "ديرب نجم، والقنايات، وههيا، وأبو كبير" لتأهبهم وتعاونهم، والذي يأتي في إطار تؤمة المستشفيات ويبين مدي التعاون المشترك والمستمر لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، ولجميع المشاركين والمساهمين في إنهاء هذا العمل بهذه السرعة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، وجه وكيل الوزارة ، بالتشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفي كفر صقر ، والتي تم تطويرها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي 19 سرير، بدلاً من 12 سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال 2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد 4 أجهزة تنفس صناعي، وعدد 19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد 2 جهاز APG لقياس غازات الدم، وجهاز رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب، وتم البدء في تشغيل العناية علي الفور أثناء الزيارة.

كما تفقد وكيل الوزارة، أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات ليسع 21حضانة بدلاً من 18وتطوير القسم الداخلي للأمراض الباطنية، وذلك بتكلفة تقديرية مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه وكيل الوزارة ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من التشطيبات النهائية، بما يتناسب مع معايير الجوده وسياسات مكافحة العدوى، لافتاً إلى ضرورة تخصيص مقاعد إنتظار لأهالي المرضي، ووضع شاشة خارجية تمكنهم من الإطمئنان على مرضاهم، وذلك حرصاً على تقليل فرص انتشار العدوي أثناء الزيارة.