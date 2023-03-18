حبس بائع متجول 15 يوما بتهمة التعدى على موظف أثناء حملة فى قنا

قنا - صابر سعيد

قررت جهات التحقيق بنجع حمادي فى قنا، حبس بائع متجول 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على موظف بسلاح أبيض، أثناء حملة إزالة للباعة الجائلين.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتعدي بائع متجول على موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أثناء حملة لإزالة الباعة الجائلين من شوارع المدينة.

وتبين إصابة عبدالرحيم ا.ف، 43 عامًا، جرح طعني بالبطن، بائع، وعلي محمد علي، 52 عامًا، جرح نافذ بالصدر، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس البائع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.