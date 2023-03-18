اليوم السابع
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تعرف على أهم التوصيات الزراعية خلال الأسبوع الحالى

السبت، 18 مارس 2023 11:59 ص
تعرف على أهم التوصيات الزراعية خلال الأسبوع الحالى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أهم ملامح طقس الأسبوع امتداد أيام الحسومات، حيث يسود طقس شتوي ربيعي دافئ نهاراً بارد ليلاً ونشاط متقطع في الرياح  ومناوشات من الأمطار أو الأسبوع.
 
أضاف فهيم أنه من المتوقع أن يسود جو مشمس مع تحسن نسبي في الأجواء مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة في مناطق الدلتا، مع استمرار  هبات الرياح الجمعة ثم تبدأ في النشاط في صورة هبات مؤقتة ما بعد منتصف النهار مع مناوشات من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة  في بعض مناطق شمال ووسط الدلتا والساحل الشمالي يومي السبت والأحد .
 

وحول أهم التوصيات والاحتياطات: 

 

1- وقف ري القمح اليوم يومي السبت والأحد والاثنين ، ويمكن الري الثلاثاء والأربعاء والخميس.
2- الرش اليوم بمثبتات التزهير والعقد للبساتين التى دخلت فى مراحل التزهير والعقد "  المانجو ، الزيتون ، التفاح  " وكذلك محاصيل الخضر " الطماطم، الباذنجان ، الفلفل ، الكنتالوب ".
3- إجراء عمليات التحجيم المحاصيل الأرضية بالرش.
4- زيادة معدلات النمو والتجذير أو التزهير في المحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل زي الفاصوليا الصيفي والطماطم أو المحاصيل في النصف الأول من العمر مثل الكنتالوب والبطيخ والخيار بسرعة إضافة منقوع الطاقة .
 
 

الزراعة

المحاصيل الزراعية

الفاصوليا

القمح



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