اليوم السابع
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تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح حتى اليوم الجمعة

الجمعة، 17 مارس 2023 02:00 ص
تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح حتى اليوم الجمعة محصول القمح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر ريتين للقمح هما اهم ريتين ، حتى تمتلئ الحبوب في الفترة الأخيرة من عمر القمح "الطور العجيني وما بعده"، لذلك لابد من  الالتزام بالمواعيد الآمنة لري القمح هام جداً  .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الامنة لرى القمح حتى يوم الجمعة
 
1- الأربعاء   15 مارس .. ممنوع الري في وجه بحري كله ويمكن الري في باقي محافظات الصعيد .
 
2- الخميس 16 مارس .. ممنوع الري في وجه بحري كله والفيوم وبني سويف ويمكن الري بداية من المنيا وباقي محافظات الصعيد .
 
3- الجمعة  17 مارس ممنوع الري في وجه بحري كله والفيوم وبني سويف والمنيا ويمكن الري بداية من اسيوط وباقي محافظات الصعيد .
 
4- يكون الري دائما في فترة الصباح مع إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .
 
5- عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لانها رية هامة جداً جداً للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها ، "يعني زيادة مجانية في غلة الفدان ".
 
6- الرية الأخيرة تكون على عمر 130 أو 135 يوم .
 

القمح

رى القمح

مواعيد رى القمح

وزارة الزراعة



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