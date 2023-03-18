اليوم السابع
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السبت، 18 مارس 2023 10:36 م
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الوقود والأسمدة يتصدران قائمة أكبر 10 سلع صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022

السبت، 18 مارس 2023 10:00 م
الوقود والأسمدة يتصدران قائمة أكبر 10 سلع صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022 اسمدة - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور قيمة الصادرات المصرية لبلجيكا والتي سجلت نحو 661.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل  443.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49%. 
 
ورصدت بيانات الجهاز أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي:
 
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 199.2 مليون دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 172.3 مليون دولار.
 
3. أسمدة بقيمة 90.8 مليون دولار.
 
4. ملابس بقيمة 30.7 مليون دولار.
 
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 26 مليون دولار.
 
6. حديد وصلب  بقيمة 22.8 مليون دولار.
 
7. خضر ونباتات بقيمة 19.4 مليون دولار.
 
8. فواكه بقيمة 19.1 مليون دولار.
 
9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8.5 مليون دولار.
 
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 547.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل  246.8 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 121.8%.
 
 

الصادرات

الوقود

الاسمدة

صادرات مصر

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