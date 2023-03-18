الوقود والأسمدة يتصدران قائمة أكبر 10 سلع صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022

كتب مدحت عادل

ورصدت بيانات الجهاز أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 199.2 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 172.3 مليون دولار.

3. أسمدة بقيمة 90.8 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 30.7 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 26 مليون دولار.

6. حديد وصلب بقيمة 22.8 مليون دولار.

7. خضر ونباتات بقيمة 19.4 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 19.1 مليون دولار.

9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8.5 مليون دولار.

10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 547.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.8%.