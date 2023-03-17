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الإحصاء: 94.5 مليار دولار حجم واردات مصر خلال 2022 بنسبة نمو 5.9%

الجمعة، 17 مارس 2023 11:49 ص
الإحصاء: 94.5 مليار دولار حجم واردات مصر خلال 2022 بنسبة نمو 5.9% ميناء
كتب مدحت عادل

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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2022

1. الصين بقيمة 14.4 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 7.9 مليار دولار.
 
3. أمريكا بقيمة 6.8 مليار دولار.
 
4. روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار. 
 
5. الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
 
6. ألمانيا بقيمة 4 مليارات دولار.
 
7. تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار.
 
8. البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار.
 
9. إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار.
 
10. الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
 
وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
 
أعلى 10 سلع استوردتها مصر خلال عام 2022
 
1. منتجات البترول بقيمة 7.3 مليار دولار.
 
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار
 
3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار.
 
4. البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار.
 
5. قمح بقيمة 4.2 مليار دولار.
 
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.9 مليار دولار.
 
7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.8 مليار دولار.
 
8. ذرة بقيمة 3 مليارات دولار.
 
9. فول صويا بقيمة 2.7 مليار دولار.
 
10. سيارات ركوب بقيمة 1.9 مليار دولار.
 
وتستحوذ هذه السلع على 43.3% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 40.9 مليار دولار خلال عام 2022.
 

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