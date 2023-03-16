وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوى الهمم خلال ملتقى التوظيف بالبحيرة

سلم منذ قليل الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة يرافقه الدكتوره نهال بلبع عدد 13 عقد عمل لذوى الهمم خلال ملتقى تشغيل الشباب بالمنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور، كما قام وزير القوى العاملة بتسليم شهادات انتهاء تدريب مشروع مهنتك مستقبلك الذى نظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وكذلك تفقد وزير القوى العاملة اجنحة ملتقى التوظيف للتعرف على فرص عمل الشباب والمؤهلات المطلوبة، ويهدف الملتقى إلى توفير حوالى 6 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة بالإشتراك مع 25 منشأة اقتصادية، بحضور ممثلى وأصحاب المنشآت.

يذكر أن وزير القوى العاملة قد أعلن عن إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتى تتمحور أهدافها لفهم المتغييرات فى سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن وزارة القوى العاملة مستمرة فى دعم التدريب والتشغيل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتى تعمل فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"و تستهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى استمرار تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل، وايضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها.

وأوضح الدكتور حسن شحاته أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الاستمرار فى التعامل مع سوق العمل بشكل علمى، ودعم كل السياسات والبرامج التى تهدف إلى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.