العثور على جثمان شاب بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول" أحمد ج أ " 33 عاما مبيض محارة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث اصابته التى اودت بحياته إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة أمام منزل بقرية العباسة نطاق مركز ابوحماد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.