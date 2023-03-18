العثور على جثة حداد فى حالة تعفن داخل منزله بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تباشر نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، التحقيقات فى واقعة العثور على حداد فى حالة تعفن داخل منزله، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبين عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى، بوصول "رضا إ ي" 44 سنة حداد ومقيم نطاق المركز، جثة هامدة فى حالة تعفن ريمى وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن المتوفى له تاريخ مرضى ويعيش بمفرده بعد انفصال زوجته، ويرجح عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1515 إدارى مركز أبوكبير لسنة 2023، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول "أحمد ج أ" 33 عاما مبيض محارة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة أمام منزل بقرية العباسة نطاق مركز أبوحماد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.