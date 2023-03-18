السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى جرجا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.ع.م" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود احداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج ، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل و"ع.خ" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر والأفيون بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وقطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.