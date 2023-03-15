السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل و"ع.خ" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر والأفيون بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وقطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.