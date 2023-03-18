السجن 5 سنوات لشخص قتل آخر بعصا شوم فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ا"، بأن تعدى عليه بعصا شوم بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، أثر التعدى عليه بعصا شوم، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجتى عليه فقام بضربه بعصا شوم على رأسه وتم نقله إلى المستشفى مصاباً وتوفى يعدها متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ن.ع.م" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز جرجا.

تعود احداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.