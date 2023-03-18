الرئيس المكسيكى: عدم عناق الأطفال الأمريكيين سبب زيادة وفيات تعاطى المخدرات

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس المكسيك، إن الأسر الأمريكية هي المسؤولة عن أزمة زيادة الوفيات بسبب جرعات زائدة من مخدر الفنتانيل، لأنها لا تعانق أطفالها بما فيه الكفاية.

وقالت وكالة اسوشيتد برس، إن تعليق الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يختم أسبوعًا من التصريحات الاستفزازية منه حول الأزمة التي تسببها الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية تتاجر بها العصابات المكسيكية، والتي يُلقى عليها باللوم في حوالي 70 ألف حالة وفاة بجرعة زائدة سنويًا في الولايات المتحدة.

قال لوبيز أوبرادور ، المعروف باسم أملو ، إن القيم العائلية قد انهارت في الولايات المتحدة ، لأن الآباء لا يسمحون لأطفالهم بالعيش في المنزل لفترة كافية. كما نفى أن تكون المكسيك تنتج الفنتانيل.

وفي افادة صحفية، قال الرئيس المكسيكي إن المشكلة نجمت عن "قلة العناق"، وأضاف أملو عن الأزمة الأمريكية: "هناك الكثير من التفكك للعائلات ، وهناك الكثير من الفردية ، وهناك نقص في الحب والأخوة والعناق .. ولهذا السبب يجب على المسؤولين الأمريكيين تخصيص الأموال لمعالجة الأسباب"

قال الرئيس المكسيكي مرارًا وتكرارًا إن قيم الأسرة المكسيكية المتماسكة هي التي أنقذتها من موجة وفيات الجرعات الزائدة من الفنتانيل، ويقول الخبراء إن الكارتلات المكسيكية تجني الكثير من المال الآن من السوق الأمريكية لدرجة أنهم لا يرون أي حاجة لبيع الفنتانيل في اسواقهم المحلية.

تعرض الرئيس المكسيكي للصدمة بسبب دعوات في الولايات المتحدة لتصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية، حيث قال بعض الجمهوريين إنهم يفضلون استخدام الجيش الأمريكي لقمع العصابات المكسيكية.

ووصف الزعيم المكسيكي سياسات مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة بالفشل واقترح فرض حظر في كلا البلدين على استخدام الفنتانيل في الطب - على الرغم من أن القليل من الدواء ينتقل من المستشفيات إلى السوق غير القانوني، وتقدر السلطات الأمريكية أن معظم الفنتانيل غير القانوني يتم إنتاجه في مختبرات مكسيكية سرية.